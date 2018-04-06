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Общество

Почта России открыла Центр обслуживания юридических лиц в Великих Луках

Почта России открыла Центр обслуживания юридических лиц в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала. В специализированном центре корпоративные клиенты смогут отправлять большие объемы почтовых отправлений без очереди и максимально быстро.

Сейчас центр обслуживает более 30 организаций, обрабатывая в среднем около 600 почтовых отправлений в день. Юридические лица здесь могут оплачивать услуги Почты России наличными и рассчитываться с помощью безналичного расчёта.

«Открытие центра позволило повысить уровень клиентского сервиса и значительно увеличить скорость обслуживания клиентов в почтовых отделениях. С каждым днем количество клиентов центра увеличивается, при этом уменьшается нагрузка на другие почтовые отделения города», – отметил начальник великолукского почтамта Василий Малышев.

На ближайшее время в Центре обслуживания юридических лиц запланирована установка франкировальной машины нового поколения, которая позволит еще увеличить скорость обслуживания корпоративных клиентов.

Специализированный центр открыт в помещении участка курьерской доставки, расположенного по адресу: Великие Луки, улица Зверева д. 39. Режим работы центра: с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье.

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