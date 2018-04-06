Штормовое предупреждение объявлено в Пскове

14:32, 06 апреля 2018, ПАИ

В ближайшие 3 часа по Пскову и Псковской области ожидается усиление юго-западного и западного ветров, порывы 15-18 м/с. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении получено в 13:40.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

-уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

-закройте окна.

-машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

-находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

-избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).