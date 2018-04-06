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Общество

С авторскими песнями в исправительных учреждениях Псковской области выступила певица Лилия Евсеева

В преддверии Великой Пасхи исправительные учреждения Псковской области посетила с концертной программой православная певица, композитор, автор и исполнитель песен Лилия Евсеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Во время концерта у осужденных появилась возможность услышать в исполнении певицы песни духовного, патриотического и лирического содержания, как собственного сочинения, так и других авторов. Певица исполняла песни о России, о ее городах, также были исполнены песни о вере и чистоте русского народа. В перерывах Лилия Евсеева общалась с осужденными, рассказывала различные истории из жизни людей и о своих духовных переживаниях.

Стоит отметить, что православная певица посещает исправительные учреждения Псковской области уже не первый раз, многие осужденные помнят ее по прошлым выступлениям и с большим удовольствием пришли на ее концерт вновь.

В знак благодарности, осужденные одной из исправительных колоний УФСИН России по Псковской области, подарили певице икону с изображением Божьей Матери.

Добавим, Лилия Евсеева – дипломант Международного конкурса православно-патриотической авторской песни имени Александра Невского. Она даёт концерты, в том числе благотворительные, в разных городах России и за границей, на профессиональных сценических площадках, а также в местах лишения свободы, воинских частях, реабилитационных центрах.

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