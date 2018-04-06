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Общество

Недостроенный дом передал житель Псковского района в счет погашения долга перед петербуржцем

Житель Псковского района погасил часть долга перед жителем Санкт-Петербургом, переписав на него строящийся дом в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП по Псковской области.

У мужчины накопилась задолженность в 2 млн 627 тыс. рублей перед жителем Санкт-Петербурга. Судебный приставы знали о существовании у должника объекта незавершенного строительства площадью 144,9 квадратных метра в Островском районе. Строение было арестовано и выставлено на торги на сумму в 1 млн 694 тыс. рублей, но его не удалось продать.

При этом, если имущество выставляется на торги, то оно предлагается и взыскателю в счет погашения задолженности. Петербуржец согласился принять строение в счет погашения долга.

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