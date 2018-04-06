Власти Пскова рассчитывают на объективное расследование уголовного дела в отношении руководителя УГХ

15:24, 06 апреля 2018, ПАИ

Власти Пскова рассчитывают на объективное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении и. о. заместителя главы администрации Пскова, начальника Управления городского хозяйства Алексея Захарова по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий). Об этом заявил глава муниципалитета Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, возбуждение уголовного дела связано с реконструкцией набережной реки Великой в 2012-2014 году, в частности с подписанием дополнительного соглашения на осуществление стройтехнадзора.

Александр Братчиков выразил предположение, что у следственного комитета были веские основания для возбуждения уголовного дела. «Уверен, что наши следственные органы достаточно компетентны, и будет проведено объективное всестороннее расследование и даны оценки всем имеющимся фактам. Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет», - заключил он.

Глава администрации муниципалитета подчеркнул, что Алексею Захарову не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств: превышения сметной стоимости работ по реконструкции набережной не было - речь идет только о превышении полномочий должностного лица.

Александр Братчиков также рассказал, что на сегодняшний день оснований для отстранения Алексея Захарова от занимаемых должностей нет: до тех пор, пока не будет соответствующего предписания суда, он продолжит исполнять обязанности заместителя главы администрации города и начальника УГХ.

Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо подумать над совершенствованием механизмов контроля за оформлением конкурсной документации и расходованием бюджетных средств структурными подразделениями администрации города и муниципальными предприятиями.