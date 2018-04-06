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Общество

Подрядчики по гарантии устранят все замечания в домах для переселенцев из аварийного жилья в Печорах

Совещание по вопросу качества многоквартирных домов, построенных в Печорах в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилья, провел по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нем приняли участие представители администрации Печорского района, Управления капитального строительства Псковской области и подрядных организаций. Поводом послужили замечания общественников к качеству домов № 9 по улице Новая и № 10 по улице Сельская.

Андрей Агапов рассказал, что вместе со специалистами Госкомитета, представителями районной власти и подрядчика он лично выехал и осмотрел эти дома. «Критических замечаний, которые могут повлиять на надежность и безопасность зданий для жителей нет. Есть недочеты, которые обсуждаются в социальных сетях, но все они будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств», — сказал он.

Представители подрядных организаций уже составили акты с указанием видов и сроков работ. Некоторые из них будут выполнены уже на следующей неделе. Также в ближайшее время подрядчик заменит козырек подъезда, который был деформирован упавшей на него глыбой льда, и установит снегозадержатели на крыше.

К наружным работам специалисты приступят с наступлением благоприятных погодных условий.

Андрей Агапов поручил предоставить ему детальный график производства работ. После устранения всех замечаний он повторно выедет на объекты и проконтролирует качество выполненных работ.

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