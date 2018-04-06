Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать

15:14, 06 апреля 2018, ПАИ

«Это большой патриот, который очень много сделал для нашей страны, поэтому Запад и мечтает его убрать!» - заявил экс-депутат Госдумы, экс-секретарь Псковского обкома КПРФ Владимир Никитин о председателе комитета Государственной Думы РФ по международным делам, члене фракции ЛДПР Леониде Слуцком.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом Владимир Никитин заявил после того, как на пленуме Псковского обкома КПРФ сегодня, 6 апреля, была озвучена поздравительная телеграмма в его адрес от Леонида Слуцкого [5 апреля Никитину исполнилось 70 лет - ПАИ].

«Вас ввели в заблуждение!» - заявил он, в ответ на ропот участников пленума. И добавил, что работал со Слуцким в международном комитете Госдумы, и что «это был лучший комитет».

Отметим, в 2018 году Леонид Слуцкий стал центральным фигурантом сексуального скандала в Госдуме РФ, широко освещавшегося в российской и международной прессе и ставшего причиной бойкота ряда федеральных СМИ в отношении депутата.