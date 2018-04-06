Отреставрированы браслеты, которые обнаружили псковские археологи на месте бывшей ТЭЦ
Отреставрированы браслеты, которые обнаружили псковские археологи на месте бывшей ТЭЦ (Мстиславский раскоп), собщается на странице instagram «tecnavelikoy».
«Совсем недавно отреставрированы браслеты, которые были широко распространены в XII-XIII веках. Они часто служили поддерживателями обшлагов (отвороты на рукаве мужской одежды), такие вещи носили и мужчины, и женщины. Примечательно, что на одном из найденных в Пскове браслетов видны остатки полуды - тонкого слоя олова. Получается, одежды псковичей были ориентированы на белые украшения, а не на желтые, для них была характерна бело-синяя гамма», - говорится в сообщении.