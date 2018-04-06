ПсковГУ и Гильдия межэтнической журналистики подписали соглашение о сотрудничестве

15:36, 06 апреля 2018, ПАИ

Псковский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Гильдия межэтнической журналистики». Об этом Псковскому агенству информации сообщила член гильдии в Псковской области, журналист Ольга Миронович.

От имени ПсковГУ официальный документ подписал ректор Юрий Демьяненко, от имени Гильдии – её президент, член комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, советник директора ГТРК «Радио России», главный редактор сайта «Национальный акцент» Маргарита Лянге.

Это будет взаимодействие на некоммерческой основе. Стороны договорились о сотрудничестве в области повышения качества освещения в российских СМИ межэтнической тематики и этнокультурного взаимодействия народов России, популяризации и содействия в применении новых медиатехнологий и успешных практик отечественных СМИ.

ПсковГУ и Гильдия межэтнической журналистики также будут сотрудничать в создании учебных планов, связанных с межэтнической тематикой, для разных форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации журналистов. Кроме этого, вуз и Гильдия будут теперь сообща популяризировать идею гармонизации межнациональных отношений, развитие межкультурного диалога, укрепление единства российской нации, а также обсуждать другие совместные проекты, обусловленные взаимным интересом.

Гильдия межэтнической журналистики — межрегиональная общественная организация журналистов, освещающих межэтническую тематику. Возникла в 2003 году как клуб журналистов, обеспокоенных освещением межнациональной тематики в СМИ. Журналисты Гильдии ведут широкую образовательную деятельность по подготовке молодых журналистов по межэтнической тематике в вузах, участвуют в продвижении идей Стратегии госнацполитики РФ.

Гильдия является автором и основным организатором ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее освещение в СМИ темы межэтнического взаимодействия и этнокультурного развития народов «СМИротворец», который проводится с 2008 года.

Напомним также, что первым совместным проектом ПсковГУ и Гильдии межэтнической журналистики стала Школа межэтнической журналистики, которая в этом году открылась при Псковском университете в третий раз. Занятия в школе по программе «Альтернатива языку вражды в российском медиапространстве» ведёт Ольга Миронович. Одновременно такие школы работают в 25 городах России на средства гранта президента Российской Федерации.