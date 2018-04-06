Дополнительные меры по борьбе с алкоголизацией населения обсудили на межведомственном совещании в Опочке

15:50, 06 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 6 апреля, в Опочке, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, под председательством Федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина, прошло выездное межведомственное совещание, на котором обсудили вопрос смертности населения от алкогольных отравлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В работе приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, представители Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, управления Роспотребнадзора, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и медицинских организаций.

Место проведения заседания было выбрано неслучайно. В прошлом году в Опочецком районе от алкоголя погибло 10 человек. Это самый высокий показатель по области. По сравнению с 2016 годом он вырос более чем в 2 раза, несмотря на то, что в течение последних лет планомерно снижался, заметил Игорь Потапов. Так, в 2014 году в районе от алкогольных отравлений умерло 16 человек, в 2015 году — 13, в 2016 году — 4 человека.

«В целом по области количество умерших от алкоголя устойчиво снижается. Однако эта причина по-прежнему является основной в общем объеме смертности от внешних причин», — добавил руководитель Госкомитета по здравоохранению и фармации.

В ходе заседания участники отметили, что в Опочецком районе регулярно проводится профилактическая работа с населением. Алкоголезависимые пациенты получают медицинскую помощь врача-нарколога районной больницы. В свою очередь правоохранительные органы ведут работу по выявлению незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. В прошлом году они пресекли 31 случай незаконной продажи алкоголя, более 6 тыс. литров продукции было изъято из оборота. Вместе с тем продажа нелицензионного алкоголя остается в муниципальном образовании распространенным явлением.

«Все знают о местах продажи и о тех, кто продает. Нужно активизировать деятельность местных властей в борьбе с этим явлением. Вы должны понимать социальную ответственность. Это — ваш гражданский долг», — обратился Федеральный инспектор к присутствующим на заседании главам районов и волостей.

Андрей Калинин также напомнил, что «человек, его интересы и жизнь, поставлены во главу угла государственной политики». «На это обратил особое внимание президент России в своем Послании Федеральному собранию. В связи с этим алкоголизация населения требует комплексного внимания как со стороны органов власти, так и иных ведомств», — сказал он и призвал участников заседания к более тесному взаимодействию. Он также поручил к следующей неделе предоставить предложения для решения вопроса.