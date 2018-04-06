Псковские коммунисты определятся с кандидатом в губернаторы 10 июня
Пленум Псковского обкома КПРФ принял решение назначить конференцию псковского регионального отделения партии на 10 июня, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Как пояснил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, ранее предполагалось провести региональную конференцию 14 апреля, однако федеральное руководство партии рекомендовало реготделениям перенести такого рода мероприятия на май или июнь.
Кроме того, добавил он, на 5 июня предварительно назначена сессия Псковского областного Собрания, которая даст старт губернаторским выборам.