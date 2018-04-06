На 21% вырос внешнеторговый оборот Псковской таможни

15:57, 06 апреля 2018, ПАИ

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за первый квартал 2018 года составил 475 млн 750 тысяч долларов США и увеличился на 21,4% в сравнении с показателями 1 квартала 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Отмечается, что в связи с прошедшей с 1 февраля 2017 года реорганизацией таможен Псковской области в данные, характеризующие внешнеэкономическую деятельность за январь 2017 года, включены объемы оформления Псковской и Себежской таможен.

Импортная составляющая внешнеторгового оборота выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,5% и составила 452 млн 780 тысяч долларов США, экспортная возросла на 77%, и составила 22 млн 970 тысяч долларов США. Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота составила 5%, доля импорта – 95% в общем объеме товарооборота внешней торговли в регионе деятельности таможни.

«Географическая направленность товарооборота не претерпела изменений, по-прежнему наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья (99,4% от общего товарооборота). Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни являются Китай, Германия, Италия, Австрия, Индонезия и Латвия. При экспорте товаров наиболее активны внешнеэкономические связи с Эстонией, Латвией, Румынией, Литвой, Гонконгом, Польшей», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в товарной структуре импорта преобладают машины, оборудование, транспортные средства; текстиль, текстильные изделия, обувь; продукция химической промышленности; продовольственные товары и сырье для их производства. В товарной структуре экспорта преобладают древесина, бумага и изделия из них; машины, оборудование, транспортные средства; продовольственные товары и сырье для их производства.