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Общество

Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области

Генерал-майор юстиции Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что всего глава государства снял с должностей 11 генералов-силовиков. В документе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Напомним, что Олег Тушмалов родился в 1963 году в Омске. В 1988 году окончил Омский государственный университет. В органах прокуратуры работал с 1988 года в должности стажера прокуратуры Кировского района Омска, в последующем следователь прокуратуры Кировского района Омска, старший помощник прокурора Кировского района Омска, старший помощник прокурора Кировского района, заместитель прокурора Октябрьского административного округа Омска, старший помощник прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по вопросам государственной службы и кадров, заместитель руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, первый заместитель руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.В органах Следственного комитета Российской Федерации работает с 2011 года. Олег Тушмалов был назначен руководителем СУ СК РФ по Псковской области в июне 2014 года сроком на два года. 7 июля 2016 года он указом президента РФ был переназначен руководителем СУ СК по Псковской области на 5-летний срок.

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