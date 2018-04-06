Спектакль Псковского драмтеатра вошел в программу пермского фестиваля «МОНОfest»

16:29, 06 апреля 2018, ПАИ

Экспертный совет фестиваля-конкурса моноспектаклей для драмы, кукольного театра, оперы и балета «МОНОfest», проходящего в Перми, отобрал для участия в афише 2018 года спектакль Псковского театра драмы имени Пушкина «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как сообщают организаторы на сайте фестиваля, «этот год поразил не только количеством, но и качеством представленных работ. Поверьте, членам экспертного советаи оргкомитету было непросто выделить лучшие из лучших моноспектаклей».

Спектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», созданный актрисой труппы Ириной Смирновой с помощью режиссера Александра Кладько, вошел в шорт-лист вместе с еще 11 работами. В конкурсе также примут участие спектакли из Москвы, Петербурга, Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Челябинска, Набережных Челнов, Нягани, Вологды. Среди участников – широко известные в театральной России актеры: например, Наталья Кузнецова из Нижегородской драмы, ведущая актриса театра «Мастеровые» (Набережные Челны) Марина Кулясова. Председателем жюри станет ведущий российский театральный критик, член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска». Владимир Спешков, В жюри также войдут известный пермский критик Юлия Баталина, заведующая литературной частью Московского ТЮЗа Владислава Куприна и актер Александринского театра Александр Лушин.

«Моноfest» проводится в Перми уже в пятый раз. Форум продолжает традиции фестиваля моноспектаклей «В начале было слово…», проходившего в городе на Каме с 1989-го по 2002-й годы. Псковский спектакль будет показан в Перми 19 мая на «Сцене-Молот» – малой сцене Пермского академического «Театра-Театра».

Напомним, что это не единственный фестивальный выезд Псковской драмы в мае 2018 года. 24 мая в Москве на престижнейшем фестивале «Черешневый лес» состоится показ спектакля «Каштанка». Премьера спектакля «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» состоялась 20 апреля прошлого года и была приурочена к 130-летию замечательного поэта.