Власти Пскова поздравили следователей с 55-летием со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России

16:41, 06 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 6 апреля, в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обращаясь к собравшимся, начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин подчеркнул, что сотрудники полиции с честью выполняют свой долг: «За каждой цифрой официальных отчетов стоит кропотливый труд каждого сотрудника полиции. Ваш коллектив - это настоящие мастера своего дела. Людей вашей профессии отличает личное мужество, принципиальность и высокая ответственность за принятые решения».

От имени муниципалитета сотрудников УМВД поздравил заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов. Он отметил, что перед сотрудниками органов предварительного следствия стоит много задач, главная из которых - находиться в авангарде борьбы с преступностью. «Вы - настоящие мастера своего дела, неотъемлемые качества которых - компетентность, внимание, точность, скрупулёзность», - подчеркнул Сергей Гаврилов и пожелал личному составу подразделения крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов. Особо отличившимся сотрудникам замглавы вручил Почетные грамоты.

Также со словами приветствия к сотрудникам УМВД России по городу Пскову обратился глава администрации Александр Братчиков: «Преданность долгу, служение закону и народу, умение принимать решения в самых сложных ситуациях и высокая степень ответственности за порученное дело - вот то, что отличает вас в нелёгкой и опасной служебной деятельности. Меняются условия работы, сменяются поколения, но остаётся неизменным высокий профессионализм следователей, стойкость, беззаветная преданность делу».

Начальник следственного управления УМВД России по городу Пскову, подполковник юстиции Валентина Комарова, поздравляя коллег с праздником, подчеркнула, что работа следователя - сложная, порой, опасная, требующая большой самоотдачи: «Это и выезды в составе следственно-оперативных групп в любое время дня и ночи, многочасовые осмотры мест происшествия при любой погоде, это и вынужденное общение с теми, кого в обычной жизни стараешься избегать, это и бумажная работа по составлению многочисленных протоколов, постановлений, справок. Следователям ежедневно приходится принимать непростые решения, за которыми стоят судьбы людей. Цена процессуальной ошибки слишком велика».

В ходе торжественного собрания лучшие сотрудники были поощрены премиями, грамотами и благодарственными письмами от руководства городского управления МВД.

Напомним, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. Сегодня предварительное следствие в системе МВД России представляет собой централизованную структуру, включающую Следственный департамент, территориальные следственные подразделения, а также органы предварительного следствия на транспорте.