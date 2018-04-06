Итоги областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2018» подведены в Пскове

16:58, 06 апреля 2018, ПАИ

Дом детства и юношества «Радуга» подвел итоги областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2018», финал которого, состоялся 5 апреля в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Доме детства и юношества, в финале конкурса приняли участие более 50 человек: юные чтецы Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Усвятского районов и Пскова, Великие Лук.

Оценивали конкурсантов жюри в составе: педагога Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова Раисы Шалухиной, заведующей библиотекой «Родник» имени С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» Пскова Ирины Лушкиной, журналиста газеты «Псковская правда» Ольги Нефедовой, корреспондента телеканала «Первый Псковский» Александры Ивановой, радиоведущей «Радио России-Псков» Дины Дабришюте.

Прослушав выступления конкурсантов, жюри отметило общие недочеты, подвело итоги и лучшими в конкурсе стали: Первое почётное место занял обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногородская средняя школа» Алексей Кузьмин. Дипломом второй степени награждена обучающаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения Себежского района «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» Ольга Шилина. Третье место заняла обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 Порхова» Анастасия Коробкова.

Отметим, что дипломами за участие в региональном этапе конкурса были награждены все финалисты. Победителей ожидает впереди сложная и ответственная задача – достойно представить Псковскую область на Всероссийском этапе во Всероссийском лагере «Артек».

В заключение конкурса директор Дома детства и юношества «Радуга» Владислав Семенов от имени оргкомитета конкурса поздравил победителей, поблагодарил всех участников, рассказал об особом мастерстве чтения вслух и умении правильно донести мысль автора, подчеркивая важность изучения русской литературы.