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Общество

Латвийский медведь сломал забор на границе и пытался убежать в Россию

На латвийско-российской границе медведь повредил забор и пытался перейти в Россию, пишет РИА «Новости».

Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полуметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение.

«Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу», - добавили сотрудники пограничной службы Латвии.

 

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