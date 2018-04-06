«Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 14 апреля

17:15, 06 апреля 2018, ПАИ

14 апреля в 14:00 в Псковской области состоится четвертый по счету «Тотальный диктант». Об этом сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщила волонтер акции «Тотальный диктант» в Псковской области Екатерина Родина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, псковичи смогут написать диктант в ПсковГУ (в корпусах на площади Ленина и на улице Советской), а также в клубе ТIR. На случай ажиотажа резервные аудитории будут готовы в главном корпусе ПсковГУ. «Обычно диктант длится в течение часа», - уточнила она.

Координатор акции «Тотальный диктант» в Псковской области Ольга Родина рассказала, что регистрация на «Тотальный диктант» открыта с 4 апреля. «За сутки 75 заявок поступило в Пскове. На площадку в клубе ТIR, например, уже зарегистрировались 30 человек. Это довольно много, так как всего участников из года в год было порядка 280», - отметила она.

Она разъяснила, что псковичи могут выбрать площадку, там где они хотят писать «Тотальный диктант» на сайте мероприятия. Однако, по ее словам, на сайте предварительно регистрироваться не обязательно: «Прийти и написать диктант можно «с улицы». Кроме того, рассказала она, что «в одном из закрытых учреждений Пскова также будут писать «Тотальный диктант».

Ольга Родина выразила надежду, что кто-нибудь из сотрудников администрации Псковской облати примет участие в этой акции. «Давно хочет принять участие Вера Емельянова в качестве «диктатора», но из-за занятости не получается. Возможно, в этом году она найдет время», - уточнила она.

По словам координатора, текст диктанта приходит за час до начала мероприятия. «Текст обычно - страница, а пояснения к тому, как проверять, занимают порядка 80 листов», - уточнила она.