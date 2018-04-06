Выставка Виктора Сиренко в память о жертвах Спитакского землетрясения откроется в Пскове

17:35, 06 апреля 2018, ПАИ

10 апреля в 16:00 в малом зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника откроется выставка Виктора Сиренко, посвященная памяти армянского художника Минаса Аветисяна и трагическим событиям Спитакского землетрясения 1988 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Художник Виктор Сиренко — член правления Санкт-Петербургского творческого союза художников, сопредседатель секции декоративно-прикладного искусства; работает в различных техниках: живопись, графика, скульптура, дизайн. Его работы находятся в собраниях городских музеев Киришей, Выборга, Пскова, Великого Новгорода, Петрозаводска, Архангельска, Мурманска, Старого Оскола, немецкого города Пенкуна, в культурном центре «София» столицы Финляндии Хельсинки, в церкви Корсо финского города Вантаа, в мэрии французского города Вёль-ле-Роз, в тунисском музее Монастир, в Армянском культурном центре «Вернатун», а также в частных коллекциях и собраниях в Европе, Японии, Америке, Австралии. На его счету более двадцати персональных выставок, которые проводились в Санкт-Петербурге, Пскове, Харькове, Донецке, а также в Финляндии, Германии, Италии и Армении. С Арменией художника связывают долгие творческие и дружеские отношения: его работы находятся в собраниях многих известных армянских музеев и частных коллекциях.

Особое место в его творчестве занимают работы, посвященные Минасу Аветисяну и трагическим событиям Спитакского землетрясения. Минас Аветисян — автор около 500 холстов и рисунков, 20 больших фресок и художественных проектов для более чем десятка театральных представлений. Его искусство заняло почетное место в истории мировой живописи.

Часть фресковых работ Минаса Аветисяна и дом-музей художника в его родной деревне Джаджур уничтожило землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года в городе Спитаки Армянской ССР. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек.