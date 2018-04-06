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Общество

Фестиваль здоровья прошел в Псковском агротехническом колледже

6 апреля в Псковском агротехническом колледже в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» состоялся фестиваль здоровья «Все зависит о нас самих!».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, главная цель фестиваля - содействие формированию у граждан ответственного отношения к своему здоровью, пропаганда активной жизненной позиции в подростково-молодежной среде. В мероприятии приняли участие более ста человек, среди которых были студенты учреждений профессионального образования, добровольцы областной школы волонтеров здорового образа жизни, а также представители средств массовой информации.

Волонтеры УКОН УМВД провели тренинговые занятия со студентами. В ходе них волонтеры обсуждали основные проблемы наркомании в России, говорили о наркоситуации на территории региона, а также напомнили студентам о предусмотренной законом административной и уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Отметим, что организаторами фестиваля стали Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики».

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