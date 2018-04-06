Представители УМВД рассказали пенсионерам в Школе пожилого человека, как распознать преступника

19:30, 06 апреля 2018, ПАИ

В центре помощи и досуга, созданного в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма»состоялась очередная встреча в Школе пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского Красного Креста. Перед аудиторией в формате Устного журнала с темой: «Возможности участкового уполномоченного инспектора полиции по оказанию правовой помощи пожилым людям» выступил Начальник отделения участковых уполномоченных полиции Отдела №2 УМВД России по городу Пскову, подполковник полиции Андрей Арутюнов.

В беседе с пожилыми людьми было приведено немало хороших примеров участковых по предотвращению различного рода преступлений. Говорилось и о том, что помощь населения для раскрытия преступлений необходима.

В свою очередь, пожилых людей волновал вопрос сохранения тайны свидетельствования и то обстоятельство, что преступлений не становится меньше. Информация о том, что преступления становятся более ухищрёнными и технически грамотными, была удивлением для пожилой аудитории. Выступающий отметил, что зачастую люди «преступного мира» внешневыглядят как и законопослушные граждане.

В ходе выступления был дан полезный совет для присутствующих: «не открывать двери своей квартиры и уж не впускать к себе в дом человека, представившегося участковым уполномоченным, пока не проверите его документы. В этой ситуации разговор необходимо вести через приоткрытую дверь, на которой вмонтирована специальная цепочка. Если это истинный участковый, то проверка его документов для него не будет оскорблением. А уж если это лжеучастковый,то он сразу же оскорбится, начнёт оскорблять вас за недоверие ему и постарается быстро уйти. В этой ситуации надо радоваться тому, что вы не впустили к себе в дом преступника.»

В заключение встречи, пожилые люди благодарили выступающегоза информацию по такой важной социальной теме,за нужный совет, но обеспокоены тем, что среди участковых уполномоченных инспекторов по городу Пскову большая текучесть кадров.

Тематическая встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» и использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Отметим, Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей,относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестёр милосердия и уход в домашних условиях.

Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.В Центре организована работа «Телефона общения» 8-963-338-03-50.Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 14:00.