0
22:12
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
18:51
Не страстная Дума
16:16
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
14:17
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
13:44
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
13:02
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
12:21
Жизнь без антракта: часть 2-я
Еще новости
Общество

Заменить паспорт можно через портал госуслуг, напоминают псковичам

Заменить паспорт на новый можно на портале госуслуг. Такая информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

«Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет - необходимо подать документы на замену паспорта. Со следующего дня после того, как отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта», - сказано в сообщении.

При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более,  чем за полтора часа.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале госуслуг осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.

Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином портале заблаговременно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
06 апреля 2018
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
06 апреля 2018
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области 1
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
06 апреля 2018
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 1
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
06 апреля 2018
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
06 апреля 2018
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове 1
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 3
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы

Идет загрузка...