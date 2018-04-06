Стало известно имя самого богатого человека Европы

20:12, 06 апреля 2018, ПАИ

Самым состоятельным человеком Европы назван президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Согласно Bloomberg Billionaires Index, Арно также занял четвертую позицию в мировом рейтинге богачей.

При этом первые три строчки рейтинга самых богатых людей планеты заняли американцы. Богатейшим бизнесменом планеты признан глава компании Amazon Джефф Безос. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс, а замыкает тройку лидеров глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Вся тройка в совокупности владеет 259,6 миллиардами долларов.

Пятое место в мире после Арно и второе в Европе занял испанец Амансио Ортегу - основатель группы Inditex, в состав которой входят бренды Zara и Massimo Dutti.