92 спортсмена приняли участие в финальных соревнованиях по ГТО в Пушкинских Горах

20:19, 06 апреля 2018, ПАИ

3-4 апреля в поселке Пушкинские Горы прошли финальные соревнования областного зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В финальных соревнованиях приняли участие 10 команд (92 участника).

Самому молодому из участников финальных соревнований исполнилось 9 с половиной лет (II ступень), самому опытному – 45 лет (VIII ступень).

В программу Фестиваля входили 6 видов испытаний: наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание на перекладине или рывок гири (мужчины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины), прыжок в длину с места, бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км, стрельба из пневматической винтовки, поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин).

Псковский район представляли спортсмены из Писковской, Стремуткинской и Серёдкинской школы.

В командном зачете Псковский район занял 4 место.

В личном зачёте первое место в IV ступени заняла Арина Васильева, обучающаяся МБОУ «Стремуткинская СОШ».