Для акции по ремонту и благоустройству воинских захоронений ищут волонтеров среди псковичей

20:43, 06 апреля 2018, ПАИ

Для участия в акции по ремонту и благоустройству воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Псковского района, ищут волонтеров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, акция пройдет на территории Псковского района с 23 апреля по 4 мая.

По вопросам участия обращаться в отдел по молодежной политике и военно-патриотического воспитания МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» по телефону: 72-07-25 или на адрес электронной почты: org509@pskovedu.ru.