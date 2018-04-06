В апреле более 2 тысяч получателей социальных пенсий в Великолукском районе получат прибавку

21:03, 06 апреля 2018, ПАИ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. В Великих Луках и Великолукском районе повышение коснется 2534 пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

В их числе:

- участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность;

- военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву;

- граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы;

- мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии;

- инвалиды I, II и III групп;

- дети-инвалиды;

- дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В Псковской области эта цифра составляет 8726 рублей.