В апреле более 2 тысяч получателей социальных пенсий в Великолукском районе получат прибавку
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. В Великих Луках и Великолукском районе повышение коснется 2534 пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.
В их числе:
- участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность;
- военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву;
- граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы;
- мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии;
- инвалиды I, II и III групп;
- дети-инвалиды;
- дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.
Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В Псковской области эта цифра составляет 8726 рублей.