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Общество

Американские эксперты считают российский искусственный интеллект отсталым

В России активно ведутся работы над созданием систем искусственного интеллекта, однако текущий уровень исследований значительно уступает западным и китайским усилиям в этой области. Как пишет Лента.ру, об этом  сообщил на страницах Defense One американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses).

«Западные и китайские усилия в настоящее время значительно опережают российские инициативы с точки зрения финансирования, инфраструктуры и практических результатов», — полагает эксперт.

По его мнению, исходя из имеющихся данных, в настоящее время западным военным нет необходимости беспокоиться о российском оружии следующего поколения, интегрированном с системами искусственного интеллекта, «за исключением, возможно, области электронной войны».

«Но российское правительство явно нацелено интегрировать имеющиеся академические и промышленные ресурсы, чтобы добиться прорыва в искусственном интеллекте — и вполне может его достичь», — заключает специалист.

Бендетт напоминает, что в последнее время в России искусственному интеллекту стали уделять особое внимание, чем, в частности, объясняется высказывание президента страны Владимира Путина о том, что лидер в этой сфере станет властелином мира.

Эксперт приводит высказывания российских военных, которые заявляют о ведущихся в стране работах по интегрированию систем искусственного интеллекта с беспилотниками, ракетами и самолетами.

Ранее Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных, но отметил лидерство страны в радиоэлектронной борьбе.

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