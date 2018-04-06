Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» прошла в Великолукском районе

21:15, 06 апреля 2018, ПАИ

Работники культуры Великолукского района приняли участие в ежегодной областной этнокультурной акции «Сохраним для псковичей народные традиции», которая прошла 3 апреля в Невельском муниципальном учреждении культуры «Культура и досуг».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службы администрации Великолукского района, основная задача акции— помочь учреждениям культуры области не только сохранять песни, танцы, обряды, но и активно внедрять культурное наследие своей территории в современную жизнь.

Исследовательская мастерская прошла в форме круглого стола. Специалисты культурно-досуговых учреждений Невельского, Усвятского, Пустошкинского, Себежского, Великолукского районов поделились информацией по материалам фольклорных и этнографических экспедиций, проведенных в 2017–2018 годах в деревнях южных районов Псковской области по теме: «Зимние календарные праздники псковичей». Фольклорная мастерская проходила в форме мастер-класса по освоению псковских песенных традиций под руководством специалиста-фольклориста Елены Обуховой.