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Общество

В Псковском филиале академии ФСИН России выбрали Мисс-2018

В конкурсе «Мисс Псковский филиал академии ФСИН России – 2018» победила курсант Вера Котова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала академии, конкурс на звание самой красивой, умной и спортивной девушки образовательной организации, которая сможет принять участие в финале «Мисс Академия ФСИН России – 2018», проходил в течение недели. В первые дни состязаний конкурсантки демонстрировали навыки строевой, физической и огневой подготовки.

В пятницу, на заключительном этапе, девушки выполняли творческие задания. Жюри предстояло сделать выбор в пользу самой грациозной и обаятельной из них, с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора.

По итогам всех дней соревнований победительницей стала курсант Вера Котова, а вице-мисс – курсант Анна Шарина.

Анастасия Пустовалова получила приз зрительских симпатий.

Все участницы конкурса награждены дипломами, которые им вручил начальник отделения воспитательной работы УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов, а корону «Мисс Псковский филиал академии ФСИН России – 2018» Вере Котовой передала победительница конкурса 2017 года Виктория Николаева.

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