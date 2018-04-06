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Общество

Семинар «Профилактика рискованного поведения среди подростков и молодежи» прошел в Пскове

Обучающий семинар-тренинг «Профилактика рискованного поведения среди подростков и молодежи» прошел в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, тренинг прошел в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с областной школой волонтеров «Здоровой образ жизни» организовали молодежные конференции, обучающие семинары и фестивали.

В этом году организаторы подготовили очень насыщенную и интересную программу для участников этих мероприятий. Так, 5 апреля состоялся обучающийся семинар-тренинг, приуроченный к оперативно-профилактической операции «Дети России -2018», стартовавшей 1 апреля.

В этой встрече приняли участие волонтеры УКОН УМВД, добровольцы волонтерского отряда «Индиго», «Добрые сердца», а также представители областной школы здорового образа жизни.

На семинар были приглашены гости из Ленинградской области, волонтерский клуб «Тайро», который является одним из лучших подобного рода подростковых клубов на Северо-Западе. На площадке Псковского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом участники волонтерских клубов поделились опытом работы, рассказали о своих направлениях  волонтерской деятельности. В ходе активного общения ребята обменивались  впечатлениями и делали фото на память.

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