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Общество

Итальянка написала на свою дочь-вегетарианку заявление в полицию

В итальянском городе Модена в полицию обратилась местная жительница. Как сообщает РИА Новости, женщина написала заявление на собственную дочь после семейной ссоры.

Причиной скандала стали взгляды на питание. 68-летняя итальянка придерживается традиционной кухни, а ее 47-летняя дочь – убежденная вегетарианка. Молодая сеньора из-за потери работы была вынуждена вернуться в родительский дом. На протяжении нескольких месяцев женщина критиковала мать за ее любовь к мясу.

Одним мартовским вечером 68-летняя хозяйка дома готовила рагу. Запах томившегося на медленном огне мяса вывел вегетарианку из себя, и она пригрозила матери расправой: «Если ты не прекратишь, я тебе всажу нож в живот».

Полиция Модены приняла заявление и завела дело по статье об угрозе жизни. Мировой судья, которому предстоит разобраться в этой истории, назначил заседание на июнь.

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