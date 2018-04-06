Псковские волонтеры провели тренинговые занятия со студентами

22:08, 06 апреля 2018, ПАИ

В Псковском агротехническом колледже прошел фестиваль здоровья. В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» состоялся фестиваль здоровья «Все зависит о нас самих!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, организаторами его стали Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики».

Главная цель фестиваля - содействие формированию у граждан ответственного отношения к своему здоровью, пропаганда активной жизненной позиции в подростково-молодежной среде. В мероприятии приняли участие более ста человек, среди которых были студенты учреждений профессионального образования, добровольцы областной школы волонтеров здорового образа жизни, а также представители средств массовой информации.

Фестиваль здоровья предоставляет возможность повысить информированность студентов по важным аспектам здорового образа жизни. Волонтеры УКОН УМВД провели тренинговые занятия со студентами. В ходе занятий волонтеры обсуждали основные проблемы наркомании в России, говорили о наркоситуации на территории региона, а также напомнили студентам о предусмотренной законом административной и уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.