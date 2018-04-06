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Общество

Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ

В пятницу, 6 апреля, на базе исторического факультета ПсковГУ в рамках работы ежегодной молодежной научной конференции студенческого научного общества прошла секция «Социально-политологического знания в глобальном мире».

Как сообщили Псковскому агентству информации в университете, руководителями научного мероприятия стали доценты Максим Васильев и Валерий Романов. В конференции приняли участие студенты и магистранты Псковского государственного университета, а также студенты Псковского филиала Академии ФСИН России.

В рамках работы секции развернулось активное обсуждение роли социально-экономической интеграции в контексте классической геополитики, проблем и вызовов миграции в Европе, политологических оценок Гражданской войны в России, современного прочтения идей макиавеллизма.

Особый интерес у участников мероприятия вызвал доклад, посвященный трансформации образа России в немецком кинематографе и роли современной молодежи в социально-политической реальности. Ряд материалов были представлены в виде стендовых докладов, с которым также можно было ознакомиться всем участникам мероприятия.

По результатам работы секции участники конференции были награждены благодарностями и дипломами различных степеней. Само мероприятие прошло в интересной и непринужденной атмосфере увлекательного обсуждения актуальных вопросов геополитики и политологии между студентами и преподавателями.

Как отметил один из организаторов мероприятия, кандидат исторических наук, председатель Псковского отделения Российской ассоциации политической науки, Максим Васильев: «Такие мероприятия крайне необходимы для университетской молодежи, так как являются не только отражением результатов их научных изысканий, апробацией курсовых и дипломных работ, но и прекрасной социальной ареной, на которой отрабатываются коммуникативные и риторические навыки публичных выступлений. Не менее важен и интеллектуальный диалог, обмен информацией, расширяющий мировоззренческие позиции всех участников мероприятия».

В университете также отметили, что молодежные научно-практические конференции студенческого научного общества Псковского государственного университета являются устоявшейся традицией и проводятся ежегодно в начале апреля. По результатам работы конференций издаются сборники материалов лучших студенческих докладов.     

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