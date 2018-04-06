Псковичей приглашают открыть велосезон 2018

22:23, 06 апреля 2018, ПАИ

Псковский городской молодежный центр и Федерация экстремальных видов спорта Псковской области приглашают на открытое городское первенство и чемпионат Пскова по велоспорту маунтинбайку в дисциплине «Олимпийский кросс-кантри». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского Молодежного центра, совернования пройдут от ул. Никольская до границы города с поселка Родина 29 апреля.

К участию в соревнованиях допускаются велосипедисты, подавшие заявку в утвержденной форме. Спортсмены в возрасте до 18 лет допускаются только с письменного разрешения и в присутствии родителей или опекунов, несущих ответственность за жизнь и здоровье ребенка.

Спортсменам предстоит пройти маршрут по проселочной дороге, тропам, бутовым скалам. «Участки сухой укатанной дороги чередуются с песчаными, скалистыми, грязевыми и пригородными тропами. На дистанции присутствуют некрутые подъёмы и крутые спуски», - предупреждают организаторы.

Онлайн-регистрация открыта до 12:00 28 апреля 2018 года в социальной сети ВКонтакте в группе https://vk.com/velopskov