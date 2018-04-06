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Общество

Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 19 марта

В ходе торгов на Московской бирже доллар 6 апреля преодолел отметку в 58 руб. впервые с 19 марта. По данным на 18.25 мск, доллар стоил 58,05 руб., подорожав на 34 коп. Об этом пишут «Ведомости».

Евро также вырос по отношению к рублю. В 18.25 курс европейской валюты составлял 71,24 руб./евро (+62 коп.). 

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», доллар подорожал на фоне введения новых санкций США в отношении России. В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

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