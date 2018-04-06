Российский лыжник Александр Легков решил завершить карьеру

22:30, 06 апреля 2018, ПАИ

Российский лыжник, чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков принял решение завершить международную карьеру. Как пишет «Российская газета», об этом 35-летний спортсмен заявил во время выступления на конкурсе «Спортивная элита» в Ханты-Мансийске.

Легков подчеркнул, что не уходит из большого спорта совсем. Однако очевидно, что в международных турнирах он принимать участие не будет.

«Мы обязательно увидимся, хоть и не в рамках международных соревнований, - сказал Легков. - Может быть, на региональных турнирах, на марафонах. А моей карьере на международном уровне я сказал «стоп».

Не исключено, что на это повлиял недопуск Легкова до участия в зимней Олимпиаде-2018. Ранее он был отстранен за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил его апелляцию и признал невиновным, заодно вернув отобранную прежде награду Игр в Сочи. Однако, несмотря на это, Международный олимпийский комитет по неясным причинам не стал приглашать его на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.

«Александр прошел в спорте очень непростой путь, но мы навсегда запомним то, что он сделал на Играх в Сочи, - прокомментировал решение Легкова министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова приводит ТАСС. - Я только могу представить, как тяжело ему, человеку, посвятившему 18 лет большому спорту, далось это решение. Его олимпийское золото навсегда вошло в историю славы российского спорта».