Праздник музыки состоялся в Себежской детской школе искусств

22:52, 06 апреля 2018, ПАИ

Праздник музыки состоялся в Себежской детской школе искусств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Новосокольнического района, в этом году V Межрайонный конкурс детского исполнительского творчества «Волшебные звуки музыки» приобрел статус «Открытого международного».

В нем приняли участие представители 12 школ искусств и музыкальных школ из Латвии, республики Беларусь и Псковской области (Себеж, Остров, Пустошка, Невель, Новосокольники, Кунья, Усвяты, Идрица и Псковский район).

Нашу детскую школу искусств достойно представили учащиеся музыкального отделения Алина Волик (фортепиано) - лауреат II степени (преподаватель Екатерина Кононова), Лиза Колесникова (гусли) - лауреат III степени (преподаватель Лилия Королева), Вячеслав Крупко (баяна) - лауреат III степени (преподаватель Ирина Волик), Карина Савталян (фортепиано) - диплом III степени (преподаватель Инга Беляева).