0
22:12
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
18:51
Не страстная Дума
16:16
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
14:17
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
13:44
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
13:02
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
12:21
Жизнь без антракта: часть 2-я
Еще новости
Общество

Праздник музыки состоялся в Себежской детской школе искусств

Праздник музыки состоялся в Себежской детской школе искусств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Новосокольнического района, в  этом году V Межрайонный конкурс детского исполнительского творчества «Волшебные звуки музыки» приобрел статус «Открытого международного». 

В нем приняли участие представители 12 школ искусств и музыкальных школ из Латвии, республики Беларусь  и Псковской области (Себеж, Остров, Пустошка, Невель, Новосокольники, Кунья, Усвяты, Идрица и Псковский район). 

Нашу детскую школу искусств достойно представили учащиеся музыкального отделения Алина Волик (фортепиано)  - лауреат II степени (преподаватель Екатерина Кононова), Лиза Колесникова (гусли) - лауреат III степени (преподаватель  Лилия Королева),  Вячеслав Крупко (баяна) - лауреат III степени (преподаватель Ирина Волик), Карина Савталян (фортепиано) - диплом III  степени (преподаватель Инга Беляева).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
06 апреля 2018
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ 1
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
06 апреля 2018
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области 1
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
06 апреля 2018
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 1
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
06 апреля 2018
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
06 апреля 2018
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове 1
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 6
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы

Идет загрузка...