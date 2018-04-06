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Общество

Общественная приемная помощника Уполномоченного по правам ребёнка открылась в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе на базе Центра дополнительного образования начала свою работу общественная приёмная помощника Уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

День приёма граждан – четверг, с 14:00 до 16:00.

Отметим, основными функциями общественного помощника является проведение личного приёма граждан, рассмотрение жалоб и приём заявлений по вопросам соблюдения прав и законных интересов ребёнка, организация сотрудничества с органами системы профилактики, выполнение поручений Уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области, участие в работе совещаний, комиссий и заседаний органов местного самоуправления, подготовка ежеквартального письменного отчёта о проделанной работе и ежегодной информационно-аналитической справки.

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