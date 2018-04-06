Скончался известный белорусский штангист Александр Курлович

23:07, 06 апреля 2018, ПАИ

Советский и белорусский штангист, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), спортсмен скончался в Гродно. Причина смерти не известна.

Курлович становился победителем Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в весовой категории свыше 110 кг, а также в 1992 году на Играх в Барселоне в составе Объединенной команды, выступавшей под нейтральным флагом.

Помимо всего прочего, Курлович 12 раз устанавливал мировые рекорды.

Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион мира по дартсу британец Эрик Бристоу умер на 61-м году жизни от сердечного приступа.