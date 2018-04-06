0
22:12
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
18:51
Не страстная Дума
16:16
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
14:17
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
13:44
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
13:02
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
12:21
Жизнь без антракта: часть 2-я
Еще новости
Общество

Скончался известный белорусский штангист Александр Курлович

Советский и белорусский штангист, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), спортсмен скончался в Гродно. Причина смерти не известна.

Курлович становился победителем Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в весовой категории свыше 110 кг, а также в 1992 году на Играх в Барселоне в составе Объединенной команды, выступавшей под нейтральным флагом.

Помимо всего прочего, Курлович 12 раз устанавливал мировые рекорды.

Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион мира по дартсу британец Эрик Бристоу умер на 61-м году жизни от сердечного приступа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
06 апреля 2018
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ 1
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
06 апреля 2018
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области 1
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
06 апреля 2018
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 1
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
06 апреля 2018
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
06 апреля 2018
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове 1
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 6
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы

Идет загрузка...