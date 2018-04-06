0
22:12
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
18:51
Не страстная Дума
16:16
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
14:17
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
13:44
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
13:02
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
12:21
Жизнь без антракта: часть 2-я
Еще новости
Общество

Месячник по уборке города стартовал 6 апреля в Новосокольниках

6 апреля начался месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города Новосокольники, который продлится до 6 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. Кроме того, в этот период пройдут два общегородских субботника 13 апреля и 27 апреля 2018 года. 

Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города, рекомендовано принять активное участие в субботниках по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на участках, находящихся в собственности (аренде), и на прилегающей территории.

Постановлением мэра рекомендовано руководителям общеобразовательных учреждений, по согласованию с родителями учащихся, привлечь к проведению субботников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города учащихся среднего и старшего звена.

Владельцы индивидуальных домов также должны привести свою территорию в порядок.
К нарушителям Правил благоустройства будут принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ
06 апреля 2018
Вопросы геополитики и политологии обсудили на молодежной научной конференции в ПсковГУ 1
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области
06 апреля 2018
Олег Тушмалов освобожден от должности руководителя СУ СК по Псковской области 1
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
06 апреля 2018
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 1
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
06 апреля 2018
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
06 апреля 2018
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове 1
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 6
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы

Идет загрузка...