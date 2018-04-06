Месячник по уборке города стартовал 6 апреля в Новосокольниках

23:09, 06 апреля 2018, ПАИ

6 апреля начался месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города Новосокольники, который продлится до 6 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. Кроме того, в этот период пройдут два общегородских субботника 13 апреля и 27 апреля 2018 года.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города, рекомендовано принять активное участие в субботниках по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на участках, находящихся в собственности (аренде), и на прилегающей территории.

Постановлением мэра рекомендовано руководителям общеобразовательных учреждений, по согласованию с родителями учащихся, привлечь к проведению субботников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города учащихся среднего и старшего звена.

Владельцы индивидуальных домов также должны привести свою территорию в порядок.

К нарушителям Правил благоустройства будут принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.