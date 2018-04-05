На реке Ловать водолазы продолжают поиски утонувшей девочки

09:37, 07 апреля 2018, ПАИ

На реке Ловать в районе населённого пункта Рыканово Великолукского района водолазы поисково-спасательного отряда МЧС продолжают поиски утонувшей в четверг, 5 апреля, девочки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, сообщение о том, что двое девочек в возрасте 9-10 лет провалились под лёд, поступило на пульт дежурного МЧС 5 апреля в 17:35. Очевидцы происшествия смогли спасти только одного из попавших в воду детей.

В тот же день на место прибыла водолазная группа великолукского поисково-спасательного отряда, которая приступила к поискам пропавшей. Работы осложнялись состоянием ледового покрытия реки, плохой видимостью и скоростью течения 2-3 м/с. В 20.00. водолазные работы были приостановлены в связи с наступлением темноты. Они были продолжены на следующий день с 9:00.

Главное управление МЧС России по Псковской области в связи с инцидентом обратилось к родителям детей с призывом контролировать досуг своего ребёнка, не допускать выход детей на лёд и не выходить на него сами.

При этом в ведомстве отметили, что на территории области постепенно устанавливается тёплая погода, под воздействием плюсовых температур, осадков в виде дождя, структура льда на водоёмах становится неоднородной, образуются трещины и промоины, особенно на реках с быстрым течением. В таких условиях выход на лёд недопустим.

«Также обращаемся ко всем гражданам: если вы увидели детей на льду, не проходите мимо, сделайте им замечание, а если они не покинули опасное место, сообщите данную информацию по телефонам «01» или «112», — добавили в управлении.