Псковский биатлонист Антон Свотин завершил сезон (ИНТЕРВЬЮ)

10:28, 07 апреля 2018, ПАИ

В Ханты-Мансийске завершился Чемпионат России по биатлону, а вместе с ним и сезон у российских профессионалов. 25-летний псковский мастер спорта Антон Свотин в главном старте сезона показал уверенные результаты (9 место в масс-старте) и в эстафетной гонке выглядел лидером мужской четверки, представлявшей СЗФО. Правда, медали спортсмену так и не покорились. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации биатлонист подвел первые итоги завершившейся биатлонной зимы.

- Антон, завершился чемпионат страны, а вместе с ним и сезон. Как оцениваешь итоги?

- Чемпионат прошёл без блеска. Конечно, хотелось многого, но результат такой, какой он есть. Есть ошибки, над которыми будем работать, чтобы быть лучше. Сезон можно назвать , как «сезон несбывшихся надежд» , но это не повод сдаваться и унывать. Все неудачи, только дают мне мотивацию стать лучше. Так что все в порядке, работаем дальше.

- Был ли в этом году в Острове, что там делал?

- В Острове проводим большую часть летней подготовки, там хорошие условия, есть все, что нужно, уже в мае вернемся туда для подготовки к новому сезону.

- Как проведешь заслуженный отпуск?

- Буду отдыхать в Индонезии. Уже отдыхл там и очень понравилось. В апреле там достаточно жарко. что и нужно после российской холодной зимы.

- Успеваешь смотреть биатлон по телевизору? Кто впечатляет особенно, за кого болеешь?

- Главное впечатление от Кубка мира - это, безусловно, Мартен Фуркад , невероятная стабильность на протяжении уже семи лет, этим можно восхищаться и ставить это в пример. Ну а в целом я никому не симпатизирую, люблю просто наслаждаться интересными гонками.

Беседовал Арслан Байрамов