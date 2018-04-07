В воскресенье в Псковской области воздух прогреется до +16 градусов

11:15, 07 апреля 2018, ПАИ

В воскресенье, 8 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду и температура воздуха днём от +11 до +16 градусов Цельсия. При этом ночью температура прогнозируется на уровне -2…+3 градуса, сообщили Псковскому агентству информации в региональном главном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в воскресенье ожидается высокое атмосферное давление. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.