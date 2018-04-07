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Общество

Плюсса и Шелонь уже освободились ото льда, на Великой и Ловати - ледостав с промоинами

В Псковской области на многих малых реках уже практически полностью растаял лёд. В частности, чистая вода по состоянию на 7 апреля наблюдается на реке Шелонь в Порхове и на реке Плюсса в деревне Брод. При этом в посёлке Плюсса одноименная река также практически освободилась ото льда: наблюдаются только остаточные забереги. Аналогичная обстановка и на реке Гдовка в деревне Устье Гдовского района, сообщили Псковскому агентству информации в региональном главном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом на реке Великой в Опочке наблюдаются участки чистой воды с остаточными заберегами, участки чистой воды, в деревне Гуйтово Островского района — ледостав с промоинами, в деревне Пятоново Псковского района — ледоход, а в Пскове — ледостав с трещинами и закраинами, при этом в устье наблюдаются промоины.

На реке Ловать в Великих Луках наблюдается ледостав с промоинами.

Наконец, на Псковском озере в районе острова Залита наблюдаются подвижки льда, трещины и закраины, а на Чудском озере в районе деревни Раскопель — ледостав с трещинами.

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