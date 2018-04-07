Во время паводка прогнозируется подтопление участков в Псковском, Палкинском, Стругокрасненском, Порховском районах и Пскове

12:27, 07 апреля 2018, ПАИ

В этом году пик половодья в Псковской области ожидается в середине апреля. При этом во время паводка прогнозируется подтопление участков в Псковском, Палкинском, Стругокрасненском, Порховском районах и Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что прогнозировать, каким будет паводок, непросто. Его прохождение зависит от многих факторов: высоты снежного покрова, запаса воды в снеге, глубины промерзания почвы, степени увлажнения почвы в осенний период, температурного режима в период паводка, интенсивности таяния снега.

При этом, исходя из сложившихся гидрометеорологических условий и прогнозируемых метеоусловий в Псковской области, начало вскрытия рек прогнозируется в первой половине апреля. При вскрытии рек Великая и Плюсса возможно образование ледяных заторов в нижним течение этих рек.

Вскрытие Псковского и Чудского озер прогнозируется в конце апреля - начале мая. Максимальные уровни воды в реках ожидается на 0,5 - 0,8 м выше среднемноголетних отметок.

В ведомстве отметили, что жителям, проживающим в зоне возможного затопления, необходимо готовиться к весеннему паводку, прогнозируя затопление домовладений, погребов, колодцев, домашнего имущества. Необходимо заранее поднять на безопасную высоту все то имущество, которое может пострадать от затопления. Также необходимо принимать меры по страхованию домов, домашних построек, домашнего имущества.