В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемую в хищении спиртного девушку

12:34, 07 апреля 2018, ПАИ

В пятницу, 6 апреля, около 15 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Текстильной в Пскове — сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 23-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.