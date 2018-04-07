Сотрудники псковской Росгвардии обеспечат безопасность граждан в ходе празднования Пасхи

12:40, 07 апреля 2018, ПАИ

7 и 8 апреля в Псковской области пройдут богослужения, крестные ходы и литургии, посвященные празднованию православного праздника Пасха. Обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении торжественных мероприятий на территории региона, совместно с полицией, будут сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Кроме того, для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны приближены к местам проведения праздничных мероприятий.