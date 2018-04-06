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Виртуальные контакты третьей степени
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Культура

На сайте заповедника «Михайловское» открылись 2 виртуальных выставки

На сайте государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылись сразу 2 виртуальных выставки, сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева. 

Пользовали интернета теперь могут познакомиться с большой фондовой экспозицией «В часы досуга», являющейся третьей частью большого выставочного проекта «Бег времени», а также с выставкой шелкографий Николая Томарева.

Лидия Токарева напомнила, что все «интернет-прогулки» по выставочным залам на сайте музея организованы так, что каждый из экспонатов можно рассмотреть, свободно управляя своим «передвижением»: с удобной для себя скоростью, в любом направлении и, при необходимости, с «приближением» к предмету, которое достигается укрупнением «картинки» на экране; также предусмотрен и полноэкранный режим просмотра. По желанию посетитель сайта может включить/выключить фоновую музыку: для «сопровождения» новых прогулок их разработчики использовали музыку И.С. Баха.

Виртуальная версия обеих выставок останется в открытом доступе на официальном сайте музея и после того, как экспозиции в реальности будут закрыты.

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