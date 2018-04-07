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Общество

Почта России подписала соглашение с администрациями Псковского и Печорского районов о регулярном обслуживании труднодостпуных территорий

При содействии госкомитета Псковской области по транспорту и.о. главы администрации Псковского района Владимир Петров, глава администрации Печорского района Дмитрий Сопотов и директор псковского филиала «Почты России» Андрей Марков подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии в обеспечении услугами почтовой связи на регулярной основе населения, проживающее в труднодоступных местностях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском филиале «Почты России», соглашение предусматривает разработку планов-графиков доставки сотрудников компании в труднодоступные населённые пункты в период действия ограничительных мер по выезду транспортных средств и выходу людей на лёд Псковского озера. При этом частота доставки сотрудников Псковского филиала Почты России должна составлять не менее 1 раза в 2 недели.

В настоящее время доставка почты и необходимых товаров народного потребления жителям труднодоступных территорий производится катером на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Псковской области.

Так, например, жителей островов Шартово, Медли, Колпино, находящихся в Псковском озере, на протяжении 30 лет обслуживает почтальон отделения почтовой связи Киршино Любовь Остроумова. В период паводка она добирается до островов при содействии сотрудников аварийно-спасательной службы. В этом году, несмотря на паводок, уже в первых числах апреля Любовь Остроумова доставила и выплатила пенсионные выплаты 28 жителям островов.

«На островах в основном проживают пожилые люди, и в период паводка, почтальон для них единственная возможность получить пенсию и оплатить коммунальные услуги», — рассказывает Любовь Остроумова. По её словам, далеко не всегда жители островов получали необходимую помощь в период паводка: были времена, когда сообщение между островами и большой землей полностью останавливалось.

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