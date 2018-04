Из-за атаки хакеров через уязвимость в оборудовании Cisco произошли сбои в работе популярных российских сайтов

13:55, 07 апреля 2018, ПАИ

Из-за масштабной хакерской атаки через уязвимость в коммутаторах компании Cisco произошли сбои в работе многих сайтов, в том числе российских СМИ «Фонтанка» и «Комсомольская правда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».

«По данным наших источников, сейчас происходит массивная атака на свитчи (коммутаторы модели Catalyst switch - ИФ) Cisco, которые используются в дата-центрах практически повсеместно», — отметили в российской компании, занимающейся антивирусным ПО.

Сообщается, что неизвестная пока хакерская группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание «Do not mess with our elections» («Не вмешивайтесь в наши выборы»).

В результате атаки целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов, отметили в компании.

«По данным Cisco Talos, в мире насчитывается более 168 000 устройств, подверженных этой уязвимости, — сообщили в пресс-службе. — Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьезными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, хотя и другим явно тоже досталось».